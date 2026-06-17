Mutlak butlan' yönetimiyle CHP Genel Başkanlığı koltuğuna getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun topladığı MYK'den CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de aralarında çok sayıda il başkanı hakkında ihraç kararı verdi.

'Mutlak butlan' kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu ve belirlediği MYK bugün toplandı.

CHP'nin seçilmiş yönetimine yönelik alınan yeni ihraç ve il başkanlığı fesih kararları butlan yönetiminin Parti Sözcüsü Müslim Sarı tarafından açıklandı.

Müslim Sarı "6 arkadaşımızı, 3'ü mevcut, 3'ü önceki dönem il başkanını tedbirli şekilde Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk ettik" dedi.

ANKARA İL BAŞKANLIĞI VE KADIN KOLLARI FESHEDİLDİ

Diğer yandan Ankara İl Başkanlığı hakkında fesih kararı verildi.

CHP Kadın Kolları Başkanlığı'nda Asu Kaya yönetimi feshedildi, yerine Ayten Gülsever'in atandığı açıklandı.

İHRAÇ EDİLENLER

Parti Sözcüsü Müslim Sarı, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Mardin İl Başkanı Mehmet Kılıçarslan ve Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar, ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

3 İL BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI

Müslim Sarı, Bursa, Erzurum ve Bitlis CHP il Başkanlıklarının görevden alındığını açıkladı. Görevden alınan il başkanlarının isimleri şöyle:

Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Erzurum İl Başkanı Serhat Caneş ve Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya

Ayrıca Gaziantep, Adana ve Malatya il başkanlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulunulduğu, Kayseri'de boş bulunan üç ilçe başkanlığı için de yeni atamaların yapılacağı bildirildi.