CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından yaptığı açıklamada, olağanüstü kurultay sürecine ilişkin önemli bilgiler paylaştı.

820 Kurultay Delegesinin İmzası Teslim Edildi

Sarı, olağanüstü kurultay çağrısı için toplanan imzaların genel merkeze teslim edildiğini belirterek, sürece ilişkin şu bilgileri verdi:

“Olağanüstü kurultay yapmak üzere imzalarını veren delegelerimizin demokratik haklarını kullandığını belirtmek isteriz. Toplam 830 imza teslim edildi. Tedbirli olarak disipline sevk edilen 9 delege düşüldü, bir delege ise imzasını geri çekti. Şu anda 820 kurultay delegesinin imzası tutanak altına alınmış durumda.”

Sarı, sürece ilişkin değerlendirmenin CHP tarafından tamamlanarak kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.

MYK’da Disiplin ve Görevden Alma Kararları

CHP MYK toplantısında bazı il başkanları ve yöneticiler hakkında disiplin ve görevden alma kararları da alındı.

Erzurum, Bursa ve Bitlis il başkanlıklarında değişiklik yapılırken, bazı eski il başkanları ve yöneticilerin de disipline sevk edildiği açıklandı. Ayrıca Gaziantep, Adana, Malatya, Ankara, İzmir ve Kayseri’de çeşitli görev değişiklikleri gerçekleştirildi.

Kadın Kolları Genel Başkanlığı için de değişikliğe gidilerek yeni bir atama yapıldığı bildirildi.

“Olağan Kurultay İçin Komisyon Kuruldu”

Sarı, CHP’nin olağan kurultay sürecini yürütmek üzere 6 kişilik bir komisyon oluşturulduğunu açıkladı. Komisyonun kısa sürede çalışmaları tamamlayarak kurultay takvimini partiye sunacağı belirtildi.

Komisyonda Orhan Sarıbal, Yıldırım Kaya, Adnan Demirci, Nevai Bilek, Hasan Efe Uyar ve Deniz Demir’in yer aldığı ifade edildi.

“Partinin Kurumsal Kimliğini Koruyoruz”

Bazı görevden almaların partinin kurumsal yapısını koruma amacı taşıdığını söyleyen Sarı, yapılan düzenlemelerin olağan bir süreç olduğunu savundu.

“Grup Toplantısı Salı Günü Yapılacak”

CHP Grup toplantısına ilişkin de bilgi veren Sarı, TBMM’deki grup toplantısının salı günü yapılacağını açıkladı.

Parti içi tartışmalara ilişkin soruları da yanıtlayan Sarı, CHP içinde resmi temas ya da “arka kapı diplomasisi” bulunmadığını ifade ederek, sürecin tamamen kurumsal işlediğini söyledi.