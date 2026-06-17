CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, partisinden istifa ettiğini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunduğu dilekçeyle bildirdi.
Özdemir, TBMM Başkanlığı'na verdiği istifa dilekçesinde, “Gördüğüm lüzum üzerine Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Gereğini saygılarımla arz ederim” ifadelerini kullandı.
İstifanın ardından TBMM'nin resmi internet sitesindeki milletvekili bilgilerinde güncelleme yapıldı. Meclis kayıtlarında Nimet Özdemir'in siyasi parti hanesi "Bağımsız" olarak değiştirildi.
Özdemir'in istifasına ilişkin gerekçeler konusunda henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: DHA