CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel, il başkanlarıyla gerçekleştirdiği toplantının ardından yaptığı açıklamada, parti içinde alınan görevden alma ve disiplin kararlarına sert tepki gösterdi. Özel, tedbir kararları gerekçe gösterilerek il başkanlarının görevden alınmasının hukuka aykırı olduğunu savunarak, “Seçilmiş il başkanlarının arkasındayız” dedi.

“Olağanüstü Kurultay Engellenemez”

Partinin 81 ilinden gelen temsilcilerle bir araya geldiklerini belirten Özel, 1004 kurultay delegesinin iradesini yansıtan imzaların genel merkeze teslim edildiğini söyledi.

Teslim edilen dosyada çok sayıda kamu hukuku akademisyeninin görüşlerinin yer aldığını ifade eden Özel, hukukçuların ortak kanaatinin olağanüstü kurultayın yapılması yönünde olduğunu belirtti.

Özel, “Akademisyenlerin ortak görüşü, verilen tedbir kararının olağanüstü kurultayı engellemediği, aksine kurultayın bir an önce yapılmasını zorunlu kıldığı yönünde” dedi.

“Dört Başı Mamur Bir Hukuksuzlukla Karşı Karşıyayız”

Tedbir kararlarının il başkanlarını görevden alma ya da delegelerin oy kullanma haklarını ortadan kaldıramayacağını savunan Özel, alınan kararları eleştirdi.

“Tedbir kararı olanlar gelip il başkanı görevden alamazlar. Hele hele disipline sevk yapıp oy verme hakkını kimsenin elinden alamazlar. Olacak iş değildir. Dört başı mamur bir hukuksuzlukla karşı karşıya olduğumuzu açıkça ifade etmek lazım” diye konuştu.

Partililere “Demokrasi Nöbeti” Çağrısı

Görevden alınan il başkanlarının meşruiyetini koruduğunu söyleyen Özel, CHP üyelerine il başkanlıklarına sahip çıkma çağrısında bulundu.

“Görevden alınan il başkanlarımız ve il başkanlıklarımıza partililerimizi demokrasi nöbeti tutmaya, Atatürk’ün emanetine sahip çıkmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullanan Özel, il başkanlarının iktidar yürüyüşünün önemli aktörleri olduğunu belirtti.

“Yoldaşlarımızın Kolundan Çıkmayız”

Mahkemenin vereceği olası kararların il kongrelerinde seçilmiş yöneticilerin meşruiyetini ortadan kaldırmayacağını savunan Özel, parti içinde yeni bir mücadele sürecine girdiklerini söyledi.

“Biz yeni bir yola çıktık. O yol bize birinciliği getirdi. Biz o yoldan dönmeyiz. O yoldaşlarımızın kolundan çıkmayız. Parti içindeki darbeye teslim olmadık, olmayacağız” dedi.

Disipline Sevk Edilen Milletvekilleri Açıklaması

Disipline sevk edilen milletvekilleriyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Özel, sürecin hukuki yollarla takip edileceğini ifade etti.

“Yüksek Disiplin Kurulu’ndan böyle bir karar çıkması, partide atanmış kişilerin hukuka bakışını gösteriyor. İç hukuk yolları tükendikten sonra gerekli başvurularımızı yargıya yapacağız” diyen Özel, CHP’li milletvekillerinin Meclis’teki statülerinin sürdüğünü belirtti.

Özel, “9 arkadaşımızın CHP milletvekili olarak gruptaki mevcudiyetleri devam ediyor. Haklarında kesinleşmiş bir karar verilene kadar da devam edecek” ifadelerini kullandı.