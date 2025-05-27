Trump, kendisinin olası felaketleri engellediğini ima ederek şu ifadeleri kullandı:

“Vladimir Putin’in farkında olmadığı şey şu: Eğer ben olmasaydım, Rusya için gerçekten kötü – ve gerçekten ÇOK KÖTÜ – şeyler çoktan yaşanmış olurdu. Ateşle oynuyor!”

"Yaptırım uygularlarsa yüzlerce seçeneğimiz var"
"Yaptırım uygularlarsa yüzlerce seçeneğimiz var"
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Trump’ın bu açıklaması, uluslararası gündemde yankı uyandırırken, özellikle Rusya ile Batı arasında artan gerilimin gölgesinde dikkat çekici bulundu.

Editör: Uğurcan Bayrakdar