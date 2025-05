Trump, kendisinin olası felaketleri engellediğini ima ederek şu ifadeleri kullandı:

“Vladimir Putin’in farkında olmadığı şey şu: Eğer ben olmasaydım, Rusya için gerçekten kötü – ve gerçekten ÇOK KÖTÜ – şeyler çoktan yaşanmış olurdu. Ateşle oynuyor!”

Trump’ın bu açıklaması, uluslararası gündemde yankı uyandırırken, özellikle Rusya ile Batı arasında artan gerilimin gölgesinde dikkat çekici bulundu.

"What Vladimir Putin doesn’t realize is that if it weren’t for me, lots of really bad things would have already happened to Russia, and I mean REALLY BAD. He’s playing with fire!" –President Donald J. Trump pic.twitter.com/2YjbtyYiwK