Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Mardin’in Nusaybin ilçesinde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Terör olaylarının yaşandığı dönemde ağır hasar gören ilçede, devlet eliyle gerçekleştirilen yeniden inşa sürecinin tamamlandığını belirten Kurum, "Nusaybin bir yıldız gibi parlıyor. Terörsüz bir Türkiye’yi inşa ederken, şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırıyoruz. Bunu Nusaybin’de başardık" dedi.

5 Bin Konut, 550 İş Yeri, Camiler ve Okullar Yeniden İnşa Edildi

2015-2016 yıllarında yaşanan terör olaylarında 3 binden fazla konut ve iş yeri kullanılamaz hale gelen Nusaybin’de, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda kapsamlı bir dönüşüm başlatıldı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığı iş birliğiyle ilçeye 5 bin 51 konut, 550 iş yeri, 5 cami, 3 okul ve 4 taziye evi inşa edildi. Yöresel mimariye uygun olarak yapılan yapılar, depreme dayanıklı şekilde planlandı.

Nusaybin’in Çehresi Yenilendi

Yeniden inşa sürecinde ilçenin sadece yapıları değil, altyapısı da baştan sona yenilendi. Yeşil alanlar, sosyal donatılar, oyun parkları ve spor alanlarıyla Nusaybin, modern ve yaşanabilir bir kent kimliği kazandı. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İnşa ettiğimiz yuvalar yalnızca birer bina değil, aynı zamanda kardeşliğimizin ve birlikteliğimizin sembolüdür” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar Memnun: “Devlet Bizi Mağdur Etmedi”

Yayınlanan videoda görüşlerini dile getiren Nusaybinli vatandaş Faysal Özçelik, “Nusaybin halkı çok eziyet çekti ama devlet bizi mağdur etmedi. Yeni yapılan evlerimiz sağlam, doğal gazı, interneti var. Çocuk parkları yapıldı, halk çok memnun” dedi.

“Aynıyız, Biriz, Beraberiz”

Özçelik ayrıca, yeni parklara Kocaeli'den getirilen ağaçların dikildiğine dikkat çekerek, “O ağaç sizindir, benimdir, bizimdir. Aynıyız, biriz, beraberiz, kardeşiz” şeklinde konuştu.