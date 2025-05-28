Trakya’da kış yağışlarının yetersiz kalması, bölgedeki barajların doluluk oranlarını ciddi şekilde etkiledi. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'daki 14 aktif barajda geçen yıla göre ortalama yüzde 14 oranında azalma yaşandı. Tarımsal sulama ve içme suyu açısından kritik öneme sahip yer altı sularının seviyesinde de düşüş gözlendi.

Trakya Üniversitesi Doğal Afet Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Musa Uludağ, yaşanan meteorolojik kuraklığın fizyolojik kuraklığa dönüştüğünü belirterek, “Yer altı su kaynaklarını onlarca, yüzlerce yıllık süreçte biriken yağışlar besliyordu. Ancak bu kaynaklar artık kullanılamaz hale geldi. Bu durum barajları, göletleri ve akarsuları da tehdit ediyor” dedi.

Meriç Nehri’nde Debi Düşüşü

Edirne’de çiftçilerin sulamada kullandığı Meriç Nehri'nin debisi geçen yıla kıyasla 85 metreküp/saniyeden 67 metreküp/saniyeye düştü. Uzmanlar, yüzeysel akışların azalması nedeniyle barajların yeterince beslenemediğini vurguluyor.

"Bir Günlük Yağışla Sorun Çözülmez"

Doç. Dr. Uludağ, kısa süreli ve etkisiz yağışların kamuoyunda yanlış algı yarattığını belirterek, “Vatandaşlar bir yağmurla barajların dolduğunu zannediyor ancak dört parmak kalınlığını geçmeyen yağışlarla bu mümkün değil. Uzun vadeli ve sürdürülebilir çözümler gerekiyor” dedi.

Su Kullanımı ve Tarımsal Sulama Uyarısı

Yanlış su kullanımı ve bilinçsiz tüketimin durumu daha da kötüleştirdiğini ifade eden Uludağ, özellikle tarımsal sulamada verimli yöntemlere geçilmesi gerektiğini söyledi:

“Türkiye'de suyun büyük kısmı tarımsal sulamada kullanılıyor. Damlama sulama gibi tasarruflu sistemler yaygınlaşmazsa, vahşi sulama büyük kayıplara yol açacak. Nüfus artışıyla birlikte balkon, bahçe ve araç yıkamaları gibi alışkanlıklar da su kaynaklarımızı tehdit ediyor.”