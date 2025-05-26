ABD’nin Teksas eyaletinde, 18 yaş altındaki gençlerin sosyal medya kullanımını yasaklamayı amaçlayan yeni bir yasa tasarısı üzerinde çalışmalar devam ediyor.

Tasarı, sosyal medya platformlarının kullanıcılarının yaşını doğrulamasını zorunlu kılarken, ebeveynlere de çocuklarının sosyal medya hesaplarını kapattırma yetkisi veriyor. Eğer sosyal medya şirketleri bu talebe uymazsa, ‘aldatıcı ticari uygulama’ kapsamında ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalacak.

Eyalet savcılığı, yasa ihlali durumunda firmalara hem para cezası kesme hem de tazminat davası açma hakkına sahip olacak. Bu düzenleme, genç kullanıcıların çevrimiçi güvenliğinin artırılması ve ailelerin çocuklarının dijital hayatlarını kontrol edebilmesi amacıyla gündeme geldi.