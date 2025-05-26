ABD Başkanı Donald Trump, Rus ordusunun Ukrayna’ya düzenlediği son saldırıların ardından sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in saldırılar nedeniyle memnun olmadığını düşündüğünü belirterek, “Putin’e bir şeyler oldu, tamamen çıldırdı. Gereksiz yere birçok insanı öldürüyor” ifadelerini kullandı.

Putin’le uzun süredir iyi ilişkiler yürüttüklerini ifade eden Trump, son gelişmelerin bu dengeyi bozduğunu vurguladı.

Zelenskiy’ye Eleştiri: “Sorun Yaratıyor”

Trump, açıklamasında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’yi de eleştirdi. Zelenskiy’nin söylemlerinin ülkesine zarar verdiğini savunan Trump, “Başkan Zelenskiy bu şekilde konuşarak ülkesine hiçbir iyilik yapmıyor. Ağzından çıkan her şey sorun yaratıyor. Buna bir son verse iyi olur” dedi.

"Bu Savaş Benim Dönemimde Başlamazdı"

Trump, Rusya-Ukrayna savaşının kendi başkanlık döneminde yaşanmayacağını savunarak şu ifadeleri kullandı:

“Bu savaş, Zelenskiy, Putin ve Biden’ın savaşıdır. Ben yalnızca, beceriksizlik ve nefretle başlatılmış bu büyük ve çirkin yangınları söndürmeye çalışıyorum.”

Trump’ın açıklamaları, hem ABD iç siyasetinde hem de uluslararası arenada dikkat çekti. Analistler, Trump’ın bu sert çıkışlarının yaklaşan seçim sürecinde dış politika söylemlerinin daha da ön plana çıkacağının işareti olduğunu değerlendiriyor.