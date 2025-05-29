Diyarbakır’da sabah saatlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kaza, saat 10.00 sıralarında Diyarbakır-Elazığ kara yolu üzerindeki Elazığ Bulvarı'nda gerçekleşti. 4 otomobil ve 1 cipin karıştığı kazada araçlar birbirine girdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kaza nedeniyle bölgede trafik akışını kontrollü şekilde sağlarken, kazayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.