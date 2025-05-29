Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yanık tedavi hizmetlerinde son 20 yılda büyük ilerleme kaydedildiğini açıkladı. 2002 yılında sadece 3 merkezde 31 yatak kapasitesiyle hizmet veren yanık tedavi birimleri, bugün 62 merkezde toplam 780 yatakla modern ve geniş bir ağ haline geldi.

Kızılcahamam’da düzenlenen "Bölgemizde Pediatrik ve Erişkin Yanıklar ve Önleme Kongresi"nde konuşan Memişoğlu, Türkiye Yanık ve Yangın Afetleri Derneği ile Başkent Üniversitesi Yanık ve Yangın Afetleri Enstitüsü’ne katkılarından dolayı teşekkür etti.

Memişoğlu, yanıkların sadece cilt hasarı olmadığını, vücudun metabolik, bağışıklık ve psikolojik sistemlerini etkileyen zorlu bir travma olduğunu belirtti. Yanık tedavisinin multidisipliner bir yaklaşımla yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Bakan, Cumhurbaşkanı liderliğinde sağlık alanında sağlanan gelişmeler sayesinde yanık tedavi kapasitesinin önemli ölçüde artırıldığını söyledi.

Özellikle büyük şehirlerde kurulan ileri teknoloji yanık merkezlerinin hizmet kalitesini yükselttiğine dikkat çeken Memişoğlu, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Merkezi’nin Avrupa’nın en büyük yanık merkezi olduğunu aktardı. Bu merkezde kök hücre tedavisi, yapay deri uygulamaları, büyüme faktörleri ve hiperbarik oksijen tedavisi gibi ileri teknolojiler etkin şekilde kullanılıyor.

Memişoğlu, pediatrik yanık vakalarında çocuk dostu merkezlerin kurulması ve ailelerin tedavi sürecine katılımının sağlanmasının önemine değindi. Psikososyal destek mekanizmalarının güçlendirilmesinin önceliklerinden olduğunu belirtti.

Yanıkların büyük çoğunluğunun önlenebilir nedenlerden kaynaklandığını hatırlatan Sağlık Bakanı, ev kazaları, iş güvenliği eksiklikleri ve sıcak sıvıların yol açtığı yaralanmaların önüne geçmek için koruyucu sağlık hizmetleri ve farkındalık çalışmalarının hayati önem taşıdığını söyledi.

“Sağlıklı Türkiye Yüzyılı” vizyonu kapsamında sağlık sistemini koruyan, geliştiren ve üreten bir modele dönüştürdüklerini belirten Memişoğlu, yerli ve milli üretim kapasitesini artırarak daha güçlü ve sürdürülebilir bir sağlık altyapısı inşa ettiklerini vurguladı.

Kongre sonunda Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal, Sağlık Bakanı Memişoğlu’na plaket ve çiçek takdim etti.