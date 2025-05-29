Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan 2025 dönemine ilişkin dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Verilere göre, ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 artarak 20 milyar 801 milyon dolara, ithalat ise yüzde 12,7 artışla 32 milyar 893 milyon dolara yükseldi.

Ocak-Nisan döneminde ihracat yüzde 3,7 artışla 86 milyar 113 milyon dolara ulaşırken, ithalat yüzde 6,6 artarak 120 milyar 699 milyon dolar oldu.

Dış Ticaret Açığı Yükseldi

Nisan ayında dış ticaret açığı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,3 artarak 9 milyar 891 milyon dolardan 12 milyar 92 milyon dolara çıktı. Aynı dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 66,1’den yüzde 63,2’ye geriledi.

Yılın ilk dört ayında dış ticaret açığı yüzde 14,7 artışla 34 milyar 586 milyon dolara yükselirken, ihracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 73,4’ten yüzde 71,3’e düştü.

Almanya, İhracatta İlk Sırada Yer Aldı

Nisan ayında Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı ülke Almanya oldu. Almanya’ya yapılan ihracat 1 milyar 769 milyon dolar olarak kaydedildi. Almanya’yı; Birleşik Krallık (1 milyar 350 milyon dolar), ABD (1 milyar 150 milyon dolar), İtalya (1 milyar 46 milyon dolar) ve Fransa (851 milyon dolar) izledi. Bu beş ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,6’sını oluşturdu.

Ocak-Nisan döneminde de Almanya, 7 milyar 95 milyon dolarlık ihracatla ilk sırada yer aldı. Onu sırasıyla; Birleşik Krallık (5 milyar 377 milyon dolar), ABD (5 milyar 130 milyon dolar), İtalya (4 milyar 352 milyon dolar) ve Irak (3 milyar 758 milyon dolar) takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplamın yüzde 29,9’unu oluşturdu.

İthalatta Lider Çin

İthalat tarafında ise Çin, 4 milyar 177 milyon dolarlık rakamla Nisan ayında ilk sırada yer aldı. Çin’i; Rusya (3 milyar 582 milyon dolar), Almanya (2 milyar 773 milyon dolar), İsviçre (1 milyar 775 milyon dolar) ve İtalya (1 milyar 537 milyon dolar) izledi. Bu beş ülkenin toplam ithalattaki payı yüzde 42,1 oldu.

Ocak-Nisan döneminde de Çin’den yapılan ithalat 15 milyar 811 milyon dolara ulaşarak ilk sırada yer aldı. Çin’in ardından Rusya (15 milyar 123 milyon dolar), Almanya (9 milyar 257 milyon dolar), ABD (5 milyar 433 milyon dolar) ve İtalya (5 milyar 216 milyon dolar) geldi. İlk 5 ülke, toplam ithalatın yüzde 42,1’ini oluşturdu.