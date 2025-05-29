Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Hakan Bilgesoy, gebelik döneminde çiğ veya az pişmiş et tüketiminin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu. Toksoplazma ve salmonella gibi parazitlerin bu süreçte enfeksiyona yol açabileceğini belirten Bilgesoy, “Bu tür enfeksiyonlar, düşük, erken doğum ya da bebekte görme, işitme ve beyin gelişimi problemlerine neden olabilir” dedi.

Çiğ Etle Temas Eden Yüzeyler de Risk Taşıyor

Toksoplazma enfeksiyonunun sadece etten değil, iyi yıkanmamış sebze ve meyvelerden de bulaşabileceğini ifade eden Bilgesoy, çiğ etle temas eden bıçak, kesme tahtası gibi mutfak gereçlerinin dikkatlice temizlenmesi gerektiğini vurguladı. “Et hazırladıktan sonra eller mutlaka yıkanmalı, gebeler et tüketimi konusunda doktorlarına danışmalı” uyarısında bulundu.

Kurban Bayramı’nda Taze Et Yerine Dinlenmiş Et Tercih Edilmeli

Kurban Bayramı’nda taze kesilen etlerin hemen tüketilmemesi gerektiğine dikkat çeken Op. Dr. Bilgesoy, “Yeni kesilmiş et sindirim zorluklarına ve sıvı kaybına yol açabilir. Bu durum özellikle gebeler için risklidir. Etin en az bir gün buzdolabında dinlendirilip tam pişmiş şekilde tüketilmesi gerekir” dedi.

Etin Pişirme Yöntemi de Sağlığı Etkiliyor

Medical Park Antalya Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Gül Uygun Karakulak da bayram sofraları için sağlıklı beslenme önerilerinde bulundu. Etin sindirimi zor bir besin olduğuna dikkat çeken Karakulak, “Porsiyon kontrolü yapılmalı, etin yanında bol yeşillik tüketilmeli. Et, az pişirilirse bakteriyel risk, çok pişirilirse kanserojen risk taşır. Özellikle mangalda pişirilen etlerde ateşe çok yakın temas, zararlı bileşiklerin oluşmasına neden olabilir. Etin ızgara, fırın ya da haşlama gibi sağlıklı yöntemlerle pişirilmesi gerekir. Mangalda pişirme mesafesi ise en az 15-20 santim olmalı” ifadelerini kullandı.

Tatlı ve Su Tüketimi Dengelenmeli

Bayramda şerbetli tatlıların aşırı tüketilmesinin kan şekerinde dalgalanmalara ve kilo artışına yol açabileceğini söyleyen Karakulak, “Sütlaç, dondurma gibi hafif tatlılar tercih edilmeli. Ayrıca su tüketimi de ihmal edilmemeli; günlük en az 2-2,5 litre su içilmelidir” önerisinde bulundu.