Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün satış ağırlıklı bir seyir izleyerek günü yüzde 0,39 oranında değer kaybıyla 9.177,70 puandan kapattı.

Güne pozitif başlayan endeks, açılışta önceki kapanışa göre 59,46 puan ve yüzde 0,65 artışla 9.237,16 seviyesine yükseldi. Sektörel bazda değerlendirildiğinde, bankacılık endeksi yüzde 0,88, holding endeksi ise yüzde 0,43 oranında prim yaptı. En çok kazandıran sektör bankacılık olurken, yüzde 0,18 düşüşle menkul kıymet yatırım ortaklığı en fazla kayıp yaşayan sektör oldu.

Küresel piyasalarda ise pozitif bir hava hâkim. ABD’li çip üreticisi Nvidia’nın beklentileri aşan mali sonuçları ve ABD Ticaret Mahkemesi'nin karşılıklılık esaslı tarifeleri geçersiz kılan kararı, küresel risk iştahını artırdı. Diğer yandan, Elon Musk’ın Trump yönetimindeki danışmanlık görevini bırakacağını açıklaması ve bugün açıklanacak ABD büyüme verileri yatırımcıların odağında yer alıyor.

Analistler, yurt içinde bugün dış ticaret dengesi ile haftalık para ve banka istatistiklerinin izleneceğini, yurt dışında ise ABD büyüme verisi, çekirdek PCE fiyat endeksi ve haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirtti. Teknik analizlere göre BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.400 seviyeleri direnç, 9.200 ve 9.100 puan seviyeleri ise destek olarak öne çıkıyor.