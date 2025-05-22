Geçtiğimiz günlerde Köfteci Yusuf yeni bir domuz eti skandalıyla gündeme geldi. Sosyal medyada bir video yayınlayan olayların göründüğü gibi olmadığını ve Köfteci Yusuf'a iftira atıldığını belirtti.

Edinilen bilgiye göre ulusal bir haber kanalı Köfteci Yusuf'tan reklam istedi, firma bu teklifi reddedince de 2024 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı bilgiler doğrultusunda bir bulaş şeklinde ve bir şubede rastlanılan "domuz eti" iddialarını yeni olmuş gibi tekrar gündeme taşıdı.

Pınar Aydın isimli şahsın yayınladığı videoya göre, Köfteci Yusuf hakkında bir karalama kampanyasını ulusal bir haber kanalının reklam teklifleri reddedilince bilerek başlattığını, yayınlanan bilgilerin eskiye dayandığını ve Köfteci Yusuf'un bir çok hayır işine, kendi personeline, Gazze'deki mağdurlara koşturduğunu ifade eden cümleler kullandı.

Ünlü firmadan ve iddiaları ortaya atan ulusal haber kanalından yaşanan skandala ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

Sosyal medya kullanıcıları ise Köfteci Yusuf ürünlerinin yanında olmaya devam ettiklerini içeren paylaşımlarda bulunmaya devam ediyor.