İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Uşak Belediyesi’ne yönelik “ikinci dalga” operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında en az 25 kişinin gözaltına alındığı belirtilirken, ekiplerin belirlenen adreslerde arama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Soruşturma süreci, geçtiğimiz hafta Eşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ayrı bir operasyonla başlamıştı. Bu kapsamda Eşme Belediyesi’ne yönelik düzenlenen operasyonda, “irtikap” suçlamasıyla Belediye Başkanı Yılmaz Tozan ve eşinin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alınmıştı.

Öte yandan, Uşak Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturmada Belediye Başkanı Özkan Yalım da 27 Mart’ta 12 kişiyle birlikte gözaltına alınmıştı. Savcılık tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Yalım hakkında, 30 Mart’ta tutuklama kararı verildi.

Siyasi cephede ise gelişmeler devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Zeynel Emre, kamuoyuna yansıyan görüntüler sonrası Özkan Yalım’ın parti üyeliğinin askıya alındığını açıkladı. Parti yönetiminin iki hukukçuyu görevlendirerek detaylı inceleme başlattığı, ayrıca Yalım’ın kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiği bildirildi.