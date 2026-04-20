İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, sosyal medyada “okullarda saldırı” içerikli paylaşımlarda bulunan hesaplara ilişkin inceleme başlatıldığı duyuruldu. Çalışmaların, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince hazırlanan araştırma raporları doğrultusunda yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, söz konusu raporlarda adı geçen 13’ü 18 yaşından küçük toplam 25 şüpheli hakkında, “halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit” ile “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamalarıyla soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Şüphelilerden 20’sinin İstanbul dışında bulunduğu bilgisi paylaşılırken, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü kaydedildi.