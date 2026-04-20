Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından yürütülen altyapı çalışması nedeniyle 355 numaralı otobüs hattında geçici güzergah değişikliğine gidildi.

Yapılan duyuruya göre, hat üzerindeki 1866. Sokak girişi çalışmalar nedeniyle kapatıldı. Bu kapsamda araçlar, Aziz Sancar Bilim Merkezi önünden U dönüşü yaparak 1890. Sokak ve Şehit Hanefi Mutlu Caddesi üzerinden güzergahına devam edecek. Uygulama gidiş ve dönüş yönünde aynı şekilde geçerli olacak.

Öte yandan düzenleme kapsamında 31377, 31196, 31621, 31192, 31193 ve 31350 numaralı duraklara geçici süreyle hizmet verilemeyecek.

Yetkililer, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için alternatif durakları kullanmaları konusunda uyarıda bulundu.