Kaza, saat 12.00 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi Yılmaz Kayalar Bulvarı'nda meydana geldi. Yavuz Sultan Selim İlkokulu öğrencilerini taşıyan Mesut D. yönetimindeki 60 M 5160 plakalı öğrenci servis minibüsü kavşakta Saadettin G., yönetimindeki 60 EG 308 plakalı otomobille çarpıştı. Sürücülerin yara almadan atlattığı kazada 10 öğrenci yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenciler olay yerine sevk edilen ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.