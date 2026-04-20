İstanbul Maltepe’de alkollü şekilde araç kullandığı belirlenen Cihan Bulut’un çarşı ve mahalle bekçisi Mustafa Karamehmetoğlu’na çarparak ölümüne neden olduğu kazaya ilişkin soruşturma tamamlandı. Şüpheli hakkında “bilinçli taksirle ölüme neden olma” suçundan 2 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istendi.

Kaza, 31 Ocak günü saat 04.50 sıralarında Cevizli Mahallesi D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Cihan Bulut’un kullandığı otomobil, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli bekçi Mustafa Karamehmetoğlu’nun aracına çarptı.

Çarpmanın ardından sürücünün taksiye binerek olay yerinden kaçtığı, araçta bulunan 3 kişinin ise bölgede kaldığı öğrenildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Karamehmetoğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan tanıklar, şüpheliyle birlikte alkol aldıklarını ve olay anında yüksek promilde olduklarını beyan etti. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, 7 suç kaydı bulunan Cihan Bulut’u 12 saat sonra gözaltına aldı. Yapılan testlerde şüphelinin alkollü olduğu tespit edildi.

Kazaya tanık olan bir kişinin ifadesinde ise, sürücünün yüksek hızla ve “makas atarak” ilerlediği, bu sırada bekçi aracına çarptığı belirtildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Karamehmetoğlu’nun genel beden travmasına bağlı olarak yaşamını yitirdiği ifade edildi. İddianame, mahkeme tarafından kabul edilirken Cihan Bulut’un 21 Nisan’da hakim karşısına çıkacağı öğrenildi.