Fernando Muslera, Galatasaray'daki 14 yıllık unutulmaz serüvenini gözyaşlarıyla noktalıyor. Tecrübeli kaleci, yarın oynanacak maçın kendisi için son karşılaşma olacağını belirterek, “Yarın sahada geçireceğim son dakikaların heyecanı içindeyim. 2011 yılında Türkiye’ye ve bu köklü kulübe adım attığımda, burada sayısız kupa kaldıracağıma dair inancım tamdı. Şimdi, gururla dolu 14 yılın ardından Galatasaray’dan ayrılıyorum. Bu kulüp bana sadece bir takım değil, aynı zamanda bir aile oldu. Kariyerim boyunca bana destek olan, inanan ve yanımda olan herkese yürekten teşekkür ediyorum” dedi. Muslera’nın duygusal veda mesajı, taraftarlar arasında büyük yankı uyandırdı ve futbol kariyerinde yeni bir dönemin başladığının sinyallerini verdi.

Kaynak: DHA