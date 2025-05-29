Ankara’da bir hayvan hakları savunucusunun sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımlar, Çankaya Belediyesi’ne yönelik ciddi iddiaları gündeme taşıdı. Paylaşımda, belediye ekiplerinin sokakta yaşayan yaşlı bir köpeği “çift doz tüf tüfle” vurduğu öne sürüldü.

İddiaya göre olay, Çankaya ilçesinde gerçekleşti. Hayvan hakları savunucusu, köpeğin sağlık durumunun kötü olduğunu ve belediye ekiplerince alınıp götürüldüğünü ifade etti. Aynı paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "Çankaya Belediyesi toplama yapmaya gelmiş yine yaşlı bir köpeği çift doz tüf tüfle vurmuş. Hayvanın durumu kötü. Belediye almış gitmiş. Şimdi susayım ben öyle mi? Muhalefete vurmak kolay öyle mi?"

"Bugün susarsanız daha da konuşmayın!"

Paylaşımda, muhalefet partisi CHP’ye ve yetkililere de çağrıda bulunuldu. Etiketlenen isimler arasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP milletvekilleri ve bazı yerel siyasetçiler de yer aldı. Mesajda, “Bu hayvan ölürse belediyeniz 'biz öldürdük' diyecek mi? Acilen müdahale edilmesi gerek!” ifadeleri dikkat çekti.

Hayvan hakları savunucusu, CHP’li hayvan hakları savunucularını sessiz kalmamaya çağırarak, "Bugün susarsanız daha da konuşmayın!" dedi.

Belediye mi topluyor, başkası mı?

Sosyal medyada paylaşılan bazı yorumlarda, Çankaya Belediyesi’ne ait olduğu iddia edilen araçların belediyeye bağlı olmadığı belirtilirken, belediyenin gerçekten toplama yapıp yapmadığı ve olayda sorumluluğunun olup olmadığı merak konusu oldu.