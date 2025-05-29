Mamak Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Ortaköy’de 170 dönüm alan üzerine kurulan kurban satış ve kesim alanındaki hazırlıklarını tamamladı.

Kurban pazarı altyapısı tamamlandı: 105 çadır, tam donanımlı hizmet alanı

Bu yıl kurulan kurban satış alanında 52 büyükbaş ve 53 küçükbaş hayvan çadırı yer alırken, alan genelinde yol, elektrik, su ve çevre düzenlemeleri gibi altyapı çalışmaları eksiksiz tamamlandı. Satış noktalarına su hatları çekilerek musluklar yerleştirildi. Ayrıca kurbanlık alışverişi sırasında vatandaşların ihtiyaç duyacağı kantin, tuvalet, sıcak su, otopark, veterinerlik, zabıta, temizlik ve sağlık birimleri de aktif hale getirildi.

Hijyen ve çevre düzenlemeleri ön planda

Mamak Belediyesi, kurban alanında hijyen standartlarını yüksek seviyede tutmak için düzenli ilaçlama ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Bayram süresince de kesim alanlarında sterilizasyon işlemleri devam edecek. Kesim sonrasında oluşacak atıklar ise hızlı ve kontrollü şekilde bertaraf edilecek.

Kaçan kurbanlıklar için boğa yakalama timi görevde

Kurban pazarına getirilen hayvanların yaş ve sağlık kontrolleri belediyenin veteriner hekimleri tarafından titizlikle yapılacak. Gebelik şüphesi taşıyan hayvanlara ultrason cihazlarıyla muayene uygulanacak. Olası kaçma olaylarına karşı ise bu yıl da eğitimli boğa yakalama timleri sahada görev yapacak.