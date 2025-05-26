ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine dair bilgi verdi. Trump, görüşmede von der Leyen’in 1 Haziran 2025 olarak planlanan yüzde 50 oranındaki ek gümrük tarifesi için ek süre talebinde bulunduğunu ve bu talep doğrultusunda uygulama tarihini 9 Temmuz 2025’e ertelediğini belirtti.

Trump, paylaşımında, AB ile ABD arasındaki ticaret görüşmelerinin yakın zamanda başlayacağını ifade eden von der Leyen’e teşekkür etti. Von der Leyen de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trump ile “iyi bir görüşme gerçekleştirdiklerini” vurgulayarak, “AB ve ABD, dünyanın en güçlü ve en yakın ticaret ilişkilerinden birine sahiptir” ifadelerini kullandı.

Trump, Daha Önce AB'ye Ek Gümrük Vergisi Önerisinde Bulunmuştu

Trump, 23 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği ile sürdürülen ticaret görüşmelerinde ilerleme sağlanamadığını belirterek, 1 Haziran’dan itibaren AB menşeli ürünlere yüzde 50 oranında ek gümrük vergisi uygulanmasını önerdiğini duyurmuştu. Ancak ABD'de üretilmiş ya da montajı yapılmış ürünlerin bu uygulamadan muaf tutulacağını bildirmişti.

Hazine Bakanı’ndan Açıklama: "AB’nin Teklifleri Yetersiz"

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Başkan Trump’ın AB’nin ticaret tekliflerini diğer büyük ticaret ortaklarıyla kıyasladığında “yetersiz” bulduğunu söyledi. Bessent, Trump’ın açıklamalarının AB tarafını müzakerelerde daha aktif bir tutum almaya teşvik etmesini umduklarını belirtti.

Tarife Restleşmeleri Sürüyor

Trump, nisan ayında Çin, AB ve ASEAN ülkeleri gibi büyük ticaret ortaklarına yönelik “karşılıklı tarifeler” politikasını devreye almıştı. Çin’in misillemede bulunması üzerine, Washington yönetimi yeni gümrük vergilerini 90 gün ertelemişti. AB’ye verilen ek süre ise 9 Temmuz 2025 tarihinde sona erecek. Bu tarihe kadar tarafların anlaşmaya varması bekleniyor.