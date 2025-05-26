Ankara Karum AVM’de düzenlenen “Yaratan Kadınlar Alışveriş Şenliği ve Sosyal Sorumluluk Projesi”, 12. yılında da geniş katılımla gerçekleştirildi.

Ankaralı Kadın Girişimcilerin Organizasyonu Yoğun İlgi Gördü

Ankaralı iş insanları Burcu Şenkal ve Gonca Güzeloğlu tarafından hayata geçirilen organizasyon, Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Keyvan, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü İsmail Açar, Belediye Başkan Danışmanı Beyza Şentürk ve çok sayıda ziyaretçinin katılımıyla yapıldı.

12 Yılda 6.500 Girişimciye Destek Sağlandı

"Yaratan Kadınlar" projesi, 12 yıl boyunca yılda dört kez düzenlenerek 6.500’ün üzerinde girişimci tasarımcının ürünlerini tanıtmasına olanak sağladı. Proje kapsamında, kadın ve erkek tasarımcıların el emeği ürünleri doğrudan tüketiciyle buluştu.

Engelsiz Yaşam Merkezi Öğrencileri Sahne Aldı

Etkinliğin ikinci gününde Etimesgut Belediyesi Engelsiz Yaşam Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nin standı açıldı. Merkez öğrencilerinin gerçekleştirdiği dans ve müzik gösterileri katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

2.000’in Üzerinde Öğrenciye Burs İmkanı Sunuldu

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında çeşitli sivil toplum kuruluşlarına destek sağlanırken, bugüne kadar 2.000’in üzerinde öğrenciye burs verildi. Proje, özellikle ekonomik zorluk yaşayan başarılı öğrencilerin eğitimine katkı sağlamayı hedefliyor.

Etimesgut Belediyesi'nden Destek

Etkinlikte konuşma yapan Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Keyvan, şenliğin girişimciliği teşvik etmesinin yanı sıra eğitime sağladığı katkıya dikkat çekti. Keyvan, projeye katılan girişimcilere ve etkinliğe destek veren belediye birimlerine teşekkür etti.

Nostaljik Konser ve Eğlenceli Aktiviteler

Şenlik kapsamında düzenlenen 90’lar konseri ve çeşitli etkinlikler, ziyaretçilere keyifli anlar yaşattı.

Kadın Girişimciliği ve Sosyal Sorumluluk Bir Arada

“Yaratan Kadınlar Alışveriş Şenliği”, girişimci kadınların üretimlerini tanıtmasına imkan sunarken, elde edilen gelirlerle sosyal sorumluluk projelerine kaynak sağlanmaya devam ediyor. Etkinlik, yıl içinde dört defa düzenlenerek tasarımcılarla tüketicileri buluşturmayı sürdürüyor.