ABD’nin Teksas eyaletinde yaklaşık 20 yıl boyunca hastalarına yanlış teşhis koyarak milyonlarca dolarlık sağlık sigortası dolandırıcılığı yapan romatolog Jorge Zamora-Quezada, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Teksas'ın Mission kentinde görev yapan 68 yaşındaki Zamora-Quezada, 2000-2018 yılları arasında hastalarına yanlış kronik hastalık teşhisleri koyarak 118 milyon doların üzerinde sahte sigorta talebinde bulundu. Bu kapsamda sigorta şirketlerinden toplam 28 milyon dolardan fazla ödeme aldığı belirlenen doktor, “sağlık hizmeti dolandırıcılığı” suçlamasıyla mahkum edildi.

Hastalarına Yanlış Teşhis Koydu, Gereksiz ve Tehlikeli Tedaviler Uyguladı

Mahkeme belgelerine göre, Zamora-Quezada birçok hastasına gerçekte sahip olmadıkları romatoid artrit teşhisi koyarak, onları tedavi edilmesi zor hastalıklara sahip olduklarına inandırdı. Bu yanlış tanılar sonucu hastalar gereksiz tedavilere maruz kaldı; bazı tedavilerin ciddi ve hatta ölümcül yan etkilere sahip olduğu bildirildi.

Zamora-Quezada, pahalı tedaviler karşılığında sigorta şirketlerinden ödeme alabilmek amacıyla hasta dosyalarını tahrif etti ve gerçek dışı bilgiler sundu. Diğer romatologlar, davada adı geçen birçok hastada romatoid artrit belirtilerinin bulunmadığını doğruladı.

Lüks Yaşam Tarzını Dolandırıcılıkla Finanse Etti

Zamora-Quezada’nın dolandırıcılıktan elde ettiği gelirle ABD ve Meksika’da çok sayıda gayrimenkul, bir jet ve lüks otomobil satın aldığı açıklandı. Mahkeme, 10 yıllık hapis cezasının yanı sıra 28 milyon 245 bin dolar tazminat ödenmesine ve söz konusu lüks varlıklara el konulmasına hükmetti.

Adalet Bakanlığı: Bu Ceza Bir Uyarı Niteliğinde

Adalet Bakanlığı Ceza Dairesi Başkanı Matthew R. Galeotti yaptığı açıklamada, “Dr. Zamora-Quezada, hastalarını kandırarak ve sağlık sistemini istismar ederek lüks hayatını sürdürdü. Bugün verilen ceza, yalnızca bir yaptırım değil, aynı zamanda kamu sağlığına zarar veren her sağlık çalışanına yönelik bir uyarıdır” dedi.

HHS Yetkilisi: Hem Güveni Hem Kamu Kaynaklarını Suistimal Etti

ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı (HHS-OIG) Özel Ajanı Jason E. Meadows ise, “Yanlış teşhislerle hasta güvenini istismar eden ve kamu kaynaklarını kötüye kullanan bu tür vakaların üzerine kararlılıkla gidiyoruz. Sağlık sisteminin bütünlüğünü korumak ve savunmasız bireyleri korumak bizim görevimiz” ifadelerini kullandı.