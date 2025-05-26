Kırşehir'de çeşitli dönemlere ait tarihi eser niteliği taşıyan 82 obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ve Akpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırşehir-Akpınar kara yolu kontrol noktasında, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 69'u sikke olmak üzere 82 obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan D.Ç. hakkında "tarihi eser kaçakçılığı" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.