İsrail hükümetinin ülkenin çıkarlarına aykırı davrandığını vurgulayan Frederiksen, "İsrail'e uygulanan baskıları artırmak isteyen ülkelerden biriyiz ama henüz diğer AB üyelerinin desteğini kazanamadık" dedi.

Gazze’deki son duruma ilişkin de konuşan Frederiksen, İsrail'in devam eden saldırılarını ve bölgede açlığı silah olarak kullanmasını, "Korkunç ve tam bir felaket" olarak değerlendirdi.

Frederiksen, Danimarka'nın İskandinav komşuları ve diğer Avrupa ülkelerinin Filistin devletini tanıma kararına ortak olup olmayacağına ilişkin soruya, "Hamas, gelecekteki Filistin devletinin topraklarının çoğunluğunu kontrol ettiği sürece böyle bir şey yapmayı düşünmüyoruz. Danimarka Hamas'ı ödüllendirmek istemiyor" yanıtını verdi.