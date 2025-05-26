İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD’nin diplomasi yerine yaptırım yolunu tercih etmesi durumunda İran’ın sorunları aşmak için birçok alternatif yolunun olduğunu vurguladı.

Başkent Tahran’da düzenlenen resmi törende konuşan Pezeşkiyan, ABD ile sürdürülen müzakere sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Pezeşkiyan, “Bazıları ABD’nin bizimle aynı görüşte olup olmayacağını sorguluyor. Ancak biz ülke içinde birlik olursak, adaletli ve liyakat esasına dayalı bir yönetim sağlarsak, dışarıdan bir desteğe ihtiyaç duymayız” dedi.

ABD’nin müzakere sürecinde başarısız olması ihtimaline de değinen Pezeşkiyan, “Sorunlarımızı mutlaka çözebiliriz. Eğer ABD bize karşı müzakereyi reddeder ve yaptırımları sürdürürse, açlıktan ölmek gibi bir durum söz konusu değil. Ülkemizin sahada olan seçkin insanları ve bilim insanları, birçok çözüm yolu sunabilir. Bu değerli bireylerin çalışmalarıyla İran, tüm zorlukların üstesinden gelecektir” ifadelerini kullandı.