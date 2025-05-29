Kayseri'de, hakkında kesinleşmiş 22 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü A.K. (26), polis operasyonuyla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışmasında A.K.'yi tespit ederek gözaltına aldı.
Hırsızlık suçundan hüküm giyen A.K., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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Muhabir: Haber Merkezi