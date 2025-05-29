Kayseri'de, hakkında kesinleşmiş 22 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü A.K. (26), polis operasyonuyla yakalandı.

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Dumlupınar Bulvarı’nda trafik kazası!
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışmasında A.K.'yi tespit ederek gözaltına aldı.

Hırsızlık suçundan hüküm giyen A.K., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Muhabir: Haber Merkezi