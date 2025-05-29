Karaman’da boşandığı eşinin evini kundakladığı iddia edilen şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Yangında evde maddi hasar meydana geldi.

Olay, Karaman’ın Şeyh Edebali Mahallesi 1676. Sokak’ta bulunan bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. İddiaya göre O.A. ile boşandığı eşi S.T. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından S.T. evi terk etti. Bir süre sonra O.A., eski eşine ait evi ateşe verdi.

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sırasında evde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Olayda evde büyük çapta hasar oluştu.

Polis ekipleri, olayla ilgili O.A.’yı gözaltına alarak soruşturma başlattı.