Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 Mayıs 2025 günü “torbacı” olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 2004 doğumlu B.Ç. ve 2005 doğumlu A.D. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 kilo 503,45 gram uyuşturucu madde ile 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan adli işlem başlatıldı.

Muhabir: Haber Merkezi