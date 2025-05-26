Yenikapı Miting Alanı’nda düzenlenen törende, Galatasaray’ın şampiyonluk kupası ve madalyaları Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ile 2. Başkan Vekili Fuat Göktaş tarafından takdim edildi. Törene ayrıca TFF Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Bahadır Saraç ve TFF Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik de katıldı.

TFF Başkan Vekilleri Otyakmaz ve Göktaş, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yöneticiler, teknik ekip ve futbolcuları tebrik ederek, sarı-kırmızılı ekibe UEFA Şampiyonlar Ligi’nde başarılar diledi.

Trendyol Süper Lig'i şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, düzenlenen törenle kupasını aldı.



Yenikapı Miting Alanı'nda organize edilen törende Galatasaray'a şampiyonluk kupasını ve madalyalarını Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, A Millî Takım ve… pic.twitter.com/TzE22DbtiW — TFF (@TFF_Org) May 25, 2025