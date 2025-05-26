Başkentte Final Heyecanı Yaşanacak!
Başkentte Final Heyecanı Yaşanacak!
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Yenikapı Miting Alanı’nda düzenlenen törende, Galatasaray’ın şampiyonluk kupası ve madalyaları Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ile 2. Başkan Vekili Fuat Göktaş tarafından takdim edildi. Törene ayrıca TFF Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Bahadır Saraç ve TFF Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik de katıldı.

TFF Başkan Vekilleri Otyakmaz ve Göktaş, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yöneticiler, teknik ekip ve futbolcuları tebrik ederek, sarı-kırmızılı ekibe UEFA Şampiyonlar Ligi’nde başarılar diledi.

Muhabir: Haber Merkezi