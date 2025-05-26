Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Türk basketbolu için unutulmaz bir gece daha. THY EuroLeague finalinde Monaco'yu mağlup ederek Avrupa'nın zirvesine ikinci kez adını yazdıran Fenerbahçe Beko'yu yürekten tebrik ediyorum. Sarı-lacivertli camiayı, bu tarihi başarıya imza atan tüm oyuncuları, teknik ekibi ve emek veren herkesi kutluyor, ülkemize yaşattıkları bu büyük gurur için teşekkür ediyorum."

Türk basketbolu için unutulmaz bir gece daha!



THY EuroLeague finalinde Monaco’yu mağlup ederek Avrupa’nın zirvesine ikinci kez adını yazdıran Fenerbahçe Beko’yu yürekten tebrik ediyorum.



Sarı-lacivertli camiayı, bu tarihi başarıya imza atan tüm oyuncuları, teknik ekibi ve emek… pic.twitter.com/2XjvbEH1Nj — Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) May 25, 2025