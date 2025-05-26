İmamoğlu'nun kaleme aldığı notta, "Sevgili Alper Yeğin Kardeşim, Kıymetli başkanım, Televizyonda gözlerim dolu dolu Ali Asaf yavrumuz için düzenlediğiniz, muhteşem kutlamayı izledim. Belediye başkanınız olarak toplumsal vicdanı, sevgiyi, saygıyı, umudu sıcacık çocuk sevgimi herkese hissettiren bu buluşma için Sana ve bütün ekibine yürekten teşekkür ediyorum. Benim için Ali Asaf'la kocaman sarılman ve özgür günlerimizde bizi buluşturman, yedi yavrumuzla benim işimde balon uçurmanız istiyorum. Sevgi ve Saygılarımla Ekrem İmamoğlu" ifadeleri yer alıyor.

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin ise İmamoğlu'nun bu duygusal mesajına şu sözlerle karşılık verdi: "Değerli Ekrem Başkanım, Gökyüzüne umutla bıraktığımız o balonlarda, bir çocuğun hastalığı yenme sevinci vardı… Sizin o güzel yüreğinizden gelen mesaj ile bugünü çok daha anlamlı kıldı. O balonlar özgürlük hayali kuran herkesin dileğini de taşıdı gökyüzüne. O büyük gün geldiğinde, yan yana durduğumuzda, göğe bir balon daha bırakacağız birlikte … Umut için, adalet için, özgürlük için. En içten selam ve sevgilerim ile…"