Konu ile alakalı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliklerine seçilen;

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü Turan Kuloğlu,

Adalet Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Serdar Ateş,

İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Sait Özdemir ve

Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Bülent Küfüdür'e görevlerinin hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Hukukun üstünlüğünden ayrılmadan adil, bağımsız, tarafsız, güvenilir ve etkin yargı sisteminin daha da güçlendirilmesi adına üstlendikleri bu önemli görevde kendilerine muvaffakiyetler diliyorum. HSK’nın yeni üyelerinin adaletin tecellisi yolunda başarılı çalışmalara imza atacaklarına yürekten inanıyorum. Yargı camiamız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun."

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliklerine seçilen;

▪️Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü Turan Kuloğlu,

▪️Adalet Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Serdar Ateş,

▪️İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi… pic.twitter.com/5kAIPD1W3C — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) May 28, 2025