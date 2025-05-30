Yapılan açıklamada, hava sıcaklığının önemli bir değişiklik göstermeyerek mevsim normalleri civarında seyredeceği belirtildi. Ancak yağışların Ege’nin güneydoğusu, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Adana, Ankara ve Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın ise yağış alan bölgelerde ve Doğu Anadolu’nun doğusunda yer yer 30-60 kilometre/saat hızla kuvvetli eseceği bildirildi.

Meteoroloji, vatandaşları olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Bazı bölgelerde kuvvetli yağış ve rüzgar bekleniyor

Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek hava sıcaklıklarının yanı sıra, bazı bölgelerde kuvvetli yağış ve rüzgar etkili olacak.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, özellikle Ege’nin güneydoğusu, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Adana, Ankara ve Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağışların beklendiği belirtildi. Bu bölgelerde yaşanabilecek su baskını, sel ve benzeri olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

Ayrıca, yağış alan yerlerde ve Doğu Anadolu’nun doğusunda rüzgarın 30-60 km/saat hızla yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor. Meteoroloji, rüzgar kaynaklı risklere karşı da uyarıda bulundu.

Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.