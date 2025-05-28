İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 28 Mayıs Azerbaycan Cumhuriyet Bayramını sosyal medya hesabından kutladı.

"Çok yaşa Azerbaycan"

Azerbaycanla ilgili Başkan Dervişoğlu'nun mesajı şöyle: "28 Mayıs 1918'de kurulan Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti, Türk milletinin hürriyet aşkının, istiklal iradesinin ve devlet geleneğinin parlak bir nişanıdır. Bir millet, iki devlet şiarıyla, sevinçte bir, tasada bir, yürekte bir yerde can Azerbaycan'ın 28 Mayıs Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor, Türk'ün her aşkını tüm dünyadaki ilan eden kahramanlarımızı ve rahmetle anıyorum. Çok yaşa Azerbaycan!." şeklinde konuştu.

28 Mayıs Azerbaycan için neden önemlidir?

28 Mayıs, Azerbaycan için çok önemli bir tarih çünkü Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını ilan ettiği gündür. Bu gün, Azerbaycan Cumhuriyet Günü (veya Bağımsızlık Günü) olarak kutlanır.

1917 yılında Rusya'da Bolşevik Devrimi ile Çarlık rejimi yıkıldıktan sonra, Kafkasya’da bağımsızlık hareketleri hız kazandı. 28 Mayıs 1918’de, Tiflis’te kurulan Azerbaycan Milli Şurası, Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğunu ilan etti. Bu cumhuriyet, Müslüman Doğu’nun ilk demokratik ve laik cumhuriyeti oldu.