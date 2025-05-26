Irak’ta 11 Kasım 2025’te yapılması planlanan parlamento seçimlerine yönelik teknik hazırlıklar sürerken, Seçim Komiserliği Seçim İşleri Direktörü Cumana Gallay, seçime katılacak parti ve ittifaklarla ilgili son durumu paylaştı.

118 Parti, 25 İttifak Seçim Yarışında Yer Alacak

Gallay, Seçim Komiserliğine kayıtlı 343 partiden 118’inin seçimlere katılmak istediğini bildirdiğini belirtti. Seçimlere katılım için başvuran ittifak sayısının ise 25 olduğunu açıklayan Gallay, şu ana kadar 5 ittifakın onaylandığını, 11 ittifakın da onay sürecinin devam ettiğini söyledi. Seçimlere tek başına katılmak isteyen blok sayısının ise 16 olduğu kaydedildi.

Seçim Adaylarına Eğitim Şartı ve Baas Partisi Engeli

Parti ve ittifakların aday listelerini 24 Haziran’a kadar teslim etmesi gerektiğini vurgulayan Gallay, adayların Şeffaflık Komisyonu, yargı ve yasaklı Baas Partisi üyeliğini sorgulayan kurumlarca denetleneceğini söyledi. Adayların en az lisans diplomasına sahip olması gerekirken, partilerin adaylarının yüzde 20’si için lise mezuniyeti istisnası uygulanabilecek.

21 Milyon Kişi Oy Kullanabilecek

Gallay, 46 milyon nüfuslu Irak’ta yaklaşık 29 milyon seçmen bulunduğunu, ancak sadece seçim kartlarını yenileyen 21 milyon vatandaşın oy kullanabileceğini ifade etti. Seçimlerin zamanında yapılabilmesi için teknik hazırlıkların tamamlandığını, seçmenlerin tüm illerdeki ofislerden kartlarını yenileyebileceğini belirtti.

Kampanya Harcamalarına Yakın Takip

Seçim kampanyalarında kamu kaynaklarının kötüye kullanılmasını önlemek için denetim kurullarının devrede olacağını ifade eden Gallay, 2021 seçimlerinin güvenli ortamda yapıldığını, bu seçimlerde de benzer güvenlik önlemlerinin alınacağını söyledi. Gallay, seçimlerin gayriresmi sonuçlarının sandıkların kapanmasından sonraki 24 saat içinde açıklanacağını duyurdu.

Başbakan Sudani’den “İmar ve Kalkınma Koalisyonu” İttifakı

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, kasım seçimlerine katılmak üzere “İmar ve Kalkınma Koalisyonu” adında yeni bir siyasi ittifak kurduklarını açıkladı. Sudani’nin liderliğinde kurulan ittifakta Fırateyn Akımı, Ulusal Sözleşme İttifakı, Vataniyye Koalisyonu, Kerbela Yaratıcılık İttifakı, Sümer Ülkesi Topluluğu, Nesiller Topluluğu ve Ulusal Çözümler İttifakı yer alıyor.

Sudani, ittifakın temel hedeflerinin; sürdürülebilir kalkınma, güçlü ekonomi, stratejik altyapı projeleri, güvenlik ve istikrar ile bölgesel ve küresel ilişkilerin geliştirilmesi olduğunu belirtti.

Şii Koordinasyon Çerçevesi’nden Çoklu Liste Hamlesi

Parlamentodaki çoğunluğa sahip Şii Koordinasyon Çerçevesi ise seçimlere birden fazla listeyle katılacaklarını, ancak seçim sonrasında yeniden birleşerek tek blok haline geleceklerini açıkladı.

Saddam Sonrası 6. Seçim Yapılacak

Irak’ta Saddam Hüseyin rejiminin 2003’te devrilmesinden bu yana düzenlenecek 6. parlamento seçimlerine hazırlık süreci devam ederken, seçimlerin bu yıl da nispi temsil sistemine dayalı Sainte-Laguë yöntemine göre ve 1.7 seçim katsayısıyla yapılması bekleniyor. Bu sistem, büyük siyasi blokların avantajına olurken, bağımsız adaylar için dezavantaj oluşturuyor.