Sel, Yıldırım ve Ulaşım Aksamalarına Dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi’nden yapılan açıklamada, yerel kuvvetli sağanakların beraberinde şu riskleri taşıdığı belirtildi:

Ani sel ve su baskını

Yıldırım riski

Kuvvetli rüzgar

Yerel dolu yağışı

Ulaşımda aksamalar

Yetkililer, vatandaşları yaşanabilecek olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Özellikle tarım faaliyetlerinin sürdüğü kırsal bölgelerde yağışların olumsuz etkiler yaratabileceği vurgulandı.

Yağış Ne Zaman Başlayacak?

Hava tahminlerine göre kuvvetli yağışlar:

27 Mayıs Salı günü öğle saatlerinde başlayacak

Akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili olacak