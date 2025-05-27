Sel, Yıldırım ve Ulaşım Aksamalarına Dikkat!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi’nden yapılan açıklamada, yerel kuvvetli sağanakların beraberinde şu riskleri taşıdığı belirtildi:
- Ani sel ve su baskını
- Yıldırım riski
- Kuvvetli rüzgar
- Yerel dolu yağışı
- Ulaşımda aksamalar
Yetkililer, vatandaşları yaşanabilecek olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Özellikle tarım faaliyetlerinin sürdüğü kırsal bölgelerde yağışların olumsuz etkiler yaratabileceği vurgulandı.
Yağış Ne Zaman Başlayacak?
Hava tahminlerine göre kuvvetli yağışlar:
- 27 Mayıs Salı günü öğle saatlerinde başlayacak
- Akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili olacak
Kaynak: AA