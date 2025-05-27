Sel, Yıldırım ve Ulaşım Aksamalarına Dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi’nden yapılan açıklamada, yerel kuvvetli sağanakların beraberinde şu riskleri taşıdığı belirtildi:

  • Ani sel ve su baskını
  • Yıldırım riski
  • Kuvvetli rüzgar
  • Yerel dolu yağışı
  • Ulaşımda aksamalar

Yetkililer, vatandaşları yaşanabilecek olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Özellikle tarım faaliyetlerinin sürdüğü kırsal bölgelerde yağışların olumsuz etkiler yaratabileceği vurgulandı.

Yağış Ne Zaman Başlayacak?

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Hava tahminlerine göre kuvvetli yağışlar:

  • 27 Mayıs Salı günü öğle saatlerinde başlayacak
  • Akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili olacak

Kaynak: AA