Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mimarlık ve Endüstriyel Tasarım öğrencileriyle bir araya geldi. Etimesgut ilçesinde bulunan park ve yeşil alanlar üzerinde geliştirdikleri fikir ve projeleri Başkan Beşikçioğlu'na sundu. Öğrencilerin geliştirdiği fikirler üzerine sohbet edilirken, öğrencilerin bilgi birikimine ise hayran kalındı.

"Geleceğe dair umut dolu hayaller sunuldu"

Başkan Beşikçioğlu'nun konuya ilişkin ifadeleri şöyle: "Bugün bir kez daha gençliğin yaratıcı gücüne, vizyonuna ve kentlerimizi dönüştürme potansiyeline tanıklık ettik. ODTÜ Mimarlık Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencileri, Etimesgut’un parkları ve yeşil alanları için sadece projeler değil, geleceğe dair umut dolu hayaller sundular." şeklinde konuştu