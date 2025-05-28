Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Beykoz Millet Bahçesi’nde İstanbul’un Fethi’nin 572. Yılı Kutlamaları ve Millet Bahçeleri Açılış Töreni’ne katılacak. Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile birlikte Arnavutköy, Beykoz, Kağıthane ve Sultangazi’deki dört yeni millet bahçesinin açılışını gerçekleştirecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul’un Fethi’nin 572. yıl dönümü ve Çevre Haftası kutlamaları bu yıl eş zamanlı düzenlenecek. 31 Mayıs saat 13.00’te Beykoz Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilecek törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Kurum İstanbul’a kazandırılan yeni millet bahçelerini hizmete açacak.

Açılışı yapılacak millet bahçelerinin büyüklükleri şöyle: Arnavutköy Millet Bahçesi 243 bin metrekare, Beykoz Millet Bahçesi yaklaşık 105 bin metrekare, Kağıthane Millet Bahçesi 27 bin metrekare, Sultangazi-Cebeci Millet Bahçesi ise yaklaşık 54 bin metrekare alana sahip.

Türkiye genelinde ‘81 ilde 100 milyon metrekare millet bahçesi’ hedefi kapsamında çalışmalar hızla ilerliyor. Şu ana kadar 34 milyon 783 bin metrekarelik alanda 292 millet bahçesi tamamlandı. Ayrıca 42 milyon 572 bin metrekarelik alanda 242 millet bahçesinin yapımı devam ediyor.

İstanbul’da ise toplam 18 milyon 778 bin metrekare alanda 54 millet bahçesi için proje geliştirildi. Bunlardan 34’ü 5 milyon 579 bin metrekarelik alanda tamamlanırken, 20 millet bahçesinin yapımı 13 milyon 199 bin metrekarelik alanda sürüyor. Böylece İstanbul, yeşil alanlarını artırarak vatandaşlara daha fazla nefes alma alanı sunmayı hedefliyor.