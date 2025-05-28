Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir araya gelen kadınlar halı sahada futbol oynarak stres attı.

Lüleburgaz'da bir araya gelen kadınlar, genellikle erkeklerin oynadığı halı sahada futbol oynamaya karar verdi. Aralarında evli ve çocuklularında bulunduğu 14 kadın bir araya gelerek 7'şer kişilik iki takım kurup halı sahaya çıktı. Aileleri ve izleyenlerin yoğun ilgi gösterdiği kadınların halı sahadaki futbol karşılaşması oldukça çekişmeli geçti. Karşılaşmayı yelekliler takımı 8-7 kazandı. Maçın ardından kadınlar birbirlerini tebrik etti.

'HER YAŞTAN KADIN VAR'

Kadınların halı sahada futbol maçını organize eden Çilem Bölür, güzel bir futbol karşılaşması olduğunu söyledi. Bölür, "Biz kadınlar genelde voleybol, basketbol oynuyoruz gibi görünüyoruz. Biz de 'neden futbol oynamıyoruz ki' dedik ve kadınlar olarak toplandık. Çalışan kadınlar, çocukları olan kadınlar ve çalışan kadın arkadaşlarımızın üstündeki yoğun stresi atma amacıyla bu etkinliği düzenledim. Katılım çok sayıda oldu, çok yüksekti" dedi. Halı sahaya çıkıp futbol oynayan İrem Bölür, "Her yaştan kadınlarla birlikte oynuyoruz. Kimisinin çocukları da var. Farklı bir organizasyon ve farklı bir eğlence olsun diye bu etkinliği düzenledik" dedi.

Eşi ve 2 çocuğuyla halı sahaya gelip futbol oynayan Gülşen Topdemir Duvan, "Yıllarda eşimin burada halı sahada maç oynamasını seyrettim. 15 yıl sonra bu sefer ben oynadım ve eşim bu sefer beni seyretti. Çok gurur verici" diye konuştu.