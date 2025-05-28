Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Badıllı Vakfı’nın Ankara’da düzenlediği 1'inci Aile Tanışma Toplantısı’nda önemli mesajlar verdi. Toplantıya Badıllı Derneği Kurucu Başkanı Abdulkadir Karadağ, iş insanları ve yurt içi ile yurt dışından birçok Badıllı aşireti mensubu katıldı.

Konuşmasında Türkiye'nin terörle mücadelesine ve birlik vurgusuna dikkat çeken Binali Yıldırım, "Bugün en çok ihtiyaç duyduğumuz şey kardeşliğimiz ve birliğimizdir. Tam 40 yıl boyunca bu ülke ağır bedeller ödedi. 3 trilyon dolar harcadık, 40 bin şehit verdik. Bunun bir bedeli yok. Ne kazandık? Sonunda umuyorum ki gerçek artık görülmüştür" dedi.

"Terör örgütü kendi sonunu hazırladı"

Terörle mücadelede gelinen noktaya değinen Yıldırım, “Bölücü terör örgütü artık üniter devlet yapımızın, toprağımızın ve bayrağımızın tartışma konusu edilemeyeceğini görmüş, kendini feshetmiştir. Bu, hepimiz için umut verici bir başlangıçtır” ifadelerini kullandı.

"Ayrımcılığı dışarıdan ithal ettik"

Konuşmasında toplumsal birlikteliğe de vurgu yapan Yıldırım, Türkiye’de farklı etnik ve mezhepsel grupların yıllarca barış içinde yaşadığını belirtti. "Biz bu topraklarda Kürtler, Sünniler, Aleviler olarak hep iç içe yaşadık. Bizde ayrımcılık yoktu, sonra oldu. Bu ayrımcılığın zehirli tohumları Avrupa’dan ithal edildi. Oraya gidenler bu fitneyi buraya taşıdı. Elhamdülillah, milletimiz uyandı ve yeni bir döneme adım attık" diye konuştu.

"Enerjimizi ülkemizin kalkınmasına yönelteceğiz"

Yıldırım, Türkiye’nin bundan sonra tüm gücünü ülkenin kalkınmasına harcayacağını ifade ederek, “Teröre asla bir daha fırsat vermeyeceğiz. Enerjimizi ve kaynaklarımızı bundan sonra ülkemiz için kullanacağız” dedi.

Toplantının düzenlenmesinde emeği geçenlere de teşekkür eden Yıldırım, “Bizleri bir araya getiren Badıllılar Vakfı Başkanı Cahit Genç kardeşimize teşekkür ediyorum” diyerek konuşmasını tamamladı.