Akyurt Belediyesi, 29 Mayıs İstanbul'un Fethi'nin 572. yılını Necip Fazıl Konferans Salonunda saat 18.30'da özel bir programla kutlayacak. Programda sinevizyon gösterimi, şiir dinletisi, halk oyunları, seymen ve mehteren gibi etkinliklerle izleyiciler eğlenecek. Programa Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık da katılacak.

"Tüm halkımız davetlidir"

Etkinliğe ilişkin duyuru Akyurt Belediyesi resmi hesabından şöyle duyuruldu:"İstanbul’un fethinin 572’nci yılında, ecdadımızı dualarla, şiirlerle ve gösterilerle yad ediyoruz. Kutlama programı 29 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 18.30’da Kültür Merkezi Necip Fazıl Konferans Salonu’nda düzenlenecek. Tüm halkımız davetlidir." denildi.

"İstanbul'un Fethi önemi nedir?

İstanbul’un Fethi, Osmanlı padişahı II. Mehmet (Fatih Sultan Mehmet) komutasındaki Osmanlı ordusunun, 29 Mayıs 1453 tarihinde Bizans İmparatorluğu’nun başkenti olan Konstantinopolis’i (İstanbul) almasıdır. Bu olay, Orta Çağ’ın sona erdiği ve Yeni Çağ’ın başladığı tarih olarak kabul edilir.

Konstantinopolis , Roma İmparatoru Konstantin tarafından 330 yılında kurulmuş, Bizans İmparatorluğu’na başkentlik yapmış bir şehirdi.

Osmanlılar, daha önce birçok kez kuşatmış ancak başarılı olamamıştı.

II. Mehmet, henüz 21 yaşındayken güçlü bir ordu ve stratejiyle 6 Nisan 1453'te kuşatmayı başlattı. Ankara Büyükşehir Belediyesi çocukları unutmadı! İçeriği Görüntüle