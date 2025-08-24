MHP, Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümü öncesinde dikkat çeken bir karar aldı.

Milli birlik çağrısı

Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümü kapsamında yapılacak anma etkinliklerinin “ortak bir tarih bilinci ve milli birlik ruhu” çerçevesinde gerçekleşmesi gerektiği belirtildi.

Polemiğe kapalı bir atmosfer

Parti yetkilileri, katılımcılardan sadece Malazgirt ruhunu yansıtan bir duruş sergilemelerini isterken, bu kararla birlikte siyasi polemiklerden uzak, daha bütünleştirici bir atmosfer hedefleniyor.