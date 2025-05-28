EBRU APALAK

28. Uluslararası Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali, Ankara Devlet Opera ve Balesi’nde 27 Mayıs 2025 Salı günü gerçekleştirilen açılış töreni ile başladı. Törenin sunuculuğunu geçmiş yıllarda olduğu gibi oyuncu Şenay Gürler ve Yetkin Dikinciler üstlendi.

Törende festivalin destekçileri olan kurumlara teşekkür plaketleri takdim edildi. A Capella grubu SesVer Sus, üç şarkılık dinleti yaptı.

“GENÇ CADI” MİNA DEMİRTAŞ: “DAHA YOLUN BAŞINDAYIM”

Genç Cadı Ödülü, rol aldığı “Kızıl Goncalar” dizisiyle beğeni toplayan oyuncu Mina Demirtaş’a verildi. Demirtaş'a ödülünü dizideki rol arkadaşı Duygu Sarışın takdim etti. Sarışın, festivale ve Demirtaş’ın oyunculuğuna dair şunları söyledi:

“Uçan Süpürge, bir festival olmanın dışında, kadınların birbirlerine alan açtıkları, ses ve omuz verdikleri bir yer. Genç Cadı Ödülü’nü, kendi yolunda dimdik yürüyen ve ışığını saklamayan genç bir kız alıyor.”

Ödülünü tüm kız kardeşlerine adayan Demirtaş, “Daha yolun çok başındayım. Bu ödülün anlamını ve önemini hiçbir zaman unutmayacağım.” dedi.

HARİKA UYGUR, ÖDÜLÜNÜ TÜRKİYE’DE ADALET ARAYANLARA ADADI

Bilge Olgaç Başarı Ödülleri’ne yapımcı Başak Emre, cast direktörü Harika Uygur ve oyuncu Bennu Yıldırımlar layık görüldü.

Başak Emre ödülünü oyuncu Taner Birsel’den aldı. Türkiye sinemasını ülkenin dört bir yanındaki sinemaseverlere ve dünyaya tanıtmak amacıyla her yıl düzenlenen Gezici Film Festivali’nin kurucularından Emre, Türkiye’de festival yapmanın gittikçe zorlaştığını vurguladı.

Olgaç’ın son filminde birlikte çalıştığı Harika Uygur’a ödülünü yapımcı Zeynep Atakan verdi. Uygur konuşmasında Türkiye’deki adalet arayışına dikkat çekti:

“Bu ödülü hâlâ adalet arayan Ahmet Minguzzi, Narin bebek için almak istiyorum. Odalarında sessiz kalmaya mahkûm edilmiş tüm çocuklar adına alıyorum.”

“KADINLAR SANATLA ANLATMAYA, YARATMAYA VE DÖNÜŞTÜRMEYE DEVAM EDECEK”

Sunucu Gürler, Bennu Yıldırımlar’ın ödül almaya Denizli’deki tiyatro festivalinden geldiğini ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun Yıldırımlar’ı törene yetiştirmek için çaba gösterdiğini söyledi. Gürler, “Çavuşoğlu, Uçan Süpürgesi’ni yolladı, Bennu’yla bizi kavuşturdu.” dedi.

Yıldırımlar, ödülünü kızı Ada Yarar’dan aldı. Sektörde var olmaya çalışan kadınlar adına bu ödülü aldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı: “Benim için bu gece burada olmak, Bilge Olgaç gibi bir öncünün adını taşıyan bir ödüle layık görülmek büyük bir onur. Bu ödülü sektörde var olmaya çalışan tüm kadınlar adına alıyorum. Uçan Süpürge’ye, bu festivali var eden tüm kadınlara ve bizi sadece izlemekle kalmayıp sesimize kulak veren herkese teşekkür ediyorum. Kadınlar, sanatla anlatmaya, yaratmaya ve dönüştürmeye devam edecek. Çünkü başka türlüsü doğanın döngüsüne aykırı.”

Ada Yarar ise, annesi gibi başarılı bir oyuncu olmak ve bir gün annesinden ödül almak istediğini dile getirdi.

“SİNEMA BİR ÖMÜRDÜR”

Onur Ödülleri, oyuncular Gülşen Bubikoğlu ve Hülya Darcan’a verildi. Törene yurt dışında olduğu için katılamayan Bubikoğlu’nun ödülünü arkadaşı Melisa Varol aldı. Oyuncu Hülya Darcan’a ise ödülünü oyuncu Esra Bilgiç takdim etti. İlk Uçan Süpürge’ye katılan Darcan, Bilge Olgaç’la birlikte bir filmde çalıştığını belirterek, “Bilge Abla ile bir film çektim ama benim için 20 filme bedeldi.” dedi. Darcan, 20 yıllık bir aranın ardından sinemaya dönüşünü şu sözlerle anlattı: “Sinema beni yine bağrına bastı. Öylesine vefakârdır. 1967–2025… Bir ömür. Sinema zaten bir ömürdür. Yaş mefhumu olmayan tek meslek. Kırk günlük bebekken kim çalışıp para kazanabilir? Hiç kimse. Ama 70–80 yaşına geldiyseniz, sağlığınız yerindeyse sadece sinemada çalışıp para kazanabilirsiniz. Bunun için teşekkürler sinema.”

KADINLARIN SİNEMASINA VE ÖZGÜR TOPLUMA ÇAĞRI

Törenin sonunda, Şenay Gürler, “Herkesi kadınların sinemasını izlemeye ve kadınların temsil ettiği özgür, demokratik ve ilerici toplum modelini desteklemeye çağırıyoruz.” diyerek izleyicilere seslendi.

Açılış töreni, Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu’nun kadın sanatçılarının verdiği dinletiyle sona erdi.

FESTİVAL, 4 HAZİRAN’DA BİTECEK

Uçan Süpürge Vakfı’nın sinemada kadın emeğini görünür kılmak için düzenlediği festival kapsamındaki film gösterimleri ve etkinlikler, 28 Mayıs’tan itibaren Kült Kavaklıdere ve 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde yapılacak. Festival, Uluslararası Film Eleştirmenleri Federasyonu jürisinin seçtiği filmin 4 Haziran’da Kült’te açıklanmasıyla tamamlanacak.