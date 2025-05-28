GONCAGÜL KONAŞ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Altındağ İlçe Başkanı Gökhan Urun, 2024 yerel seçimlerinin ardından Altındağ’daki siyasi tabloyu, parti örgütünün sahadaki performansını ve ilçeye dair güncel sorunları değerlendirdi. Altındağ’ın tarihi kimliğine atıfla “Kurtuluşta ve kuruluşta Altındağ” vurgusunu yapan Urun, sosyal belediyecilik anlayışının ilçe halkı nezdinde giderek daha fazla karşılık bulduğunu ifade etti. Temizlikten altyapıya, yoksulluktan kentsel dönüşüme kadar pek çok başlıkta çözüm önerilerini anlatan Urun, “Altındağ’da halk için siyaset yapıyoruz” mesajını verdi.

“2004 YILINDAN İTİBAREN SİYASETİN İÇİNDEYİM”

Cumhuriyet Halk Partisi Altındağ İlçe Başkanı Gökhan Urun, 2004 yılından itibaren Altındağ’da aktif siyasetin içinde yer aldığını belirtti.

CHP Gençlik Kolları’nda siyasete başlayan Urun, örgütsel yöneticilikte hemen hemen her görevi üstlendiğini son olarak 5 yıla yakın Ankara İl Başkan Yardımcılığı’nın ardından 5 Mayıs 2024 tarihinde oy birliğiyle CHP Altındağ İlçe Başkanı olarak göreve başladı.

Ankara’nın en genç ilçe başkanlarından biri olduğunu dile getiren Urun, “Şu anda Ankara’daki birçok ilçe başkanı zaten gençlik kolları kökenli. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Güdül ve Kahramankazan Belediye Başkanları gibi birçok yol arkadaşımız gençlik örgütlerinden yetişti. Bu da bizler için büyük bir gurur.” dedi.

“ALTINDAĞ’I AZ BİR FARKLA KAYBETTİK AMA CİDDİ BAŞARI ELDE ETTİK”

2024 yerel seçimlerinde CHP'nin Altındağ'da önemli bir yükseliş gösterdiğini vurgulayan Urun, "Altındağ’ı çok az bir farkla kaybettik. Önceki dönem 7 olan meclis üyesi sayımız 15'e çıktı. Büyükşehir Meclisi’nde de artık 3 üyeyle temsil ediliyoruz. Oy oranımızda ciddi bir artış yaşandı. Meclis üyeliğinde yüzde 110'luk bir artış sağladık," diyerek örgütün sahadaki başarısına dikkat çekti.

Bu başarıda CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in "Türkiye İttifakı" vizyonunun büyük rol oynadığını söyleyen Urun, sosyal belediyecilik anlayışının halkta büyük karşılık bulduğunu ifade etti.

Öte yandan partinin son dönemde yürüttüğü imza kampanyaları ve dayanışma sandığı çalışmalarıyla ilgili de konuşan Urun, Altındağ’ın bu alanda da öne çıktığını söyledi. “Dayanışma sandığında aldığımız oyla imza kampanyasında topladığımız destek birbirini tamamlıyor. Bu nedenle merkezi ilçeler içinde imzada birinciyiz diyebiliriz.” dedi.

VEYSEL TİRYAKİ’YE SERT ELEŞTİRİ: “EN KÖTÜ BELEDİYECİLİK DÖNEMİ”

Mevcut Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’nin belediyecilik anlayışını da değerlendiren Urun, geçmişteki bazı hizmetlerini takdir etmekle birlikte son dönemdeki uygulamalara eleştirilerde bulunarak, “İlk dönemlerinde iyi işler yaptı, bunu inkâr edemem. Ancak bugün geldiğimiz noktada Altındağ’da ciddi bir belediyecilik sorunu var. Göreve geldikten sonra çöp toplama krizleri yaşandı, halk sağlığı tehlikeye atıldı. Çalışanlara yönelik fiziksel şiddet iddiaları, sendika başkanlarına saldırılar ve sokak hayvanlarına yönelik katliamlar kamuoyunun vicdanını yaraladı.” dedi.

Tiryaki’nin belediyecilik anlayışının sosyal belediyecilikten uzak olduğunu vurgulayan Urun, “Bugünkü yönetim ne bizim dünya görüşümüze ne de halkçı belediyecilik anlayışımıza uygun. Altındağ Belediyesi şu an Ankara’daki en başarısız belediyelerden biri.” ifadelerini kullandı.

“ALTINDAĞ’IN EN BÜYÜK SORUNU TEMİZLİK VE ALTYAPI”

Altındağ’ın yapısal sorunlarına da dikkat çeken Urun, özellikle Karapürçek Mahallesi başta olmak üzere temizlik sorununun en büyük sıkıntıların başında geldiğini belirtti. Ulaşımda yaşanan sorunların ise Büyükşehir Belediyesi ile birlikte çözülmeye başlandığını söyleyen Urun, “Karapürçek, Türkiye’nin en büyük mahallelerinden biri. Metrobüs hattı çalışmaları başladı ama temizlik sorununa hâlâ kalıcı bir çözüm yok.” dedi.

Altındağ’ın Ankara’nın kültürel mirasının merkezi olduğuna vurgu yapan Urun, “Temizlik sadece bir hijyen meselesi değil, aynı zamanda turizm ve kültürel değerlerin korunması açısından da çok kritik.” diye konuşarak, “Başkent Ankara’nın kültürel mirası bu ilçede. Gelen turistler veya yerli ziyaretçiler tertemiz bir ilçe görmek ister. Ne yazık ki şu an bu mümkün değil.” ifadelerini kullandı.

“YOKSUL AİLELERİN, OKULLARIN, MAHALLELERİN YANINDAYIZ”

Başkent Kart uygulamasıyla birçok yoksul ailenin ihtiyaçlarının karşılandığını belirten Urun, “Altındağ, Ankara’nın en yoksul ilçelerinden biri. Sosyal yardımlar bu ilçede hayati önem taşıyor,” dedi.

Göreve geldikten sonra yoğun saha çalışmaları yaptıklarını belirten Urun, özellikle yoksul ailelere sosyal yardımların ulaştırılmasına öncülük ettiklerini söyledi. Okullardaki hijyen sorununa da dikkat çeken Urun, “Bazı okullar siyasetten dolayı desteğimizi kabul etmedi. Ama biz çocukların sağlığı için temizlik malzemesi, personel desteği vermeye çalıştık” dedi.

“KENTSEL DÖNÜŞÜM DEĞİL, TOPLUMSAL ÇÖZÜLME YAŞANMASIN”

İlçe Başkanlığı görevine geldikten sonra önceliklerini belirleyerek hızlıca sahaya indiklerini söyleyen Urun, Altındağ’da yürütülen çalışmalar hakkında konuşarak, “Hem Altındağ Belediyesi hem de Ankara Büyükşehir Belediyesi bürokratlarıyla görüşülerek altyapı, ulaşım, temizlik gibi temel sorunlara dair raporlar hazırlanıp çözüm önerileri sunuluyor.” dedi.

Altındağ’ın kentsel dönüşüm açısından da kritik bir bölge olduğunu ifade eden Urun, Aydınlıkevler mahallemizin Türk-İş blokları ve örnek mahallesi, büyük kentsel dönüşüm alanlarımız ve diğer mahallelerde kentsel dönüşüm sürecinin vatandaş lehine işlemesi için yoğun çaba harcadıklarını vurgulayarak, “Kentsel dönüşümün rantsal dönüşüme dönüşmemesi için vatandaşların haklarını savunuyoruz. İnsanlar evsiz kalmasın, yerinden edilmesin istiyoruz.” şeklinde konuştu.

“ALTINDAĞ’DA HALK İÇİN SİYASET YAPIYORUZ”

Son olarak, CHP Altındağ İlçe Örgütü olarak parti ayrımı gözetmeksizin halkın ihtiyaçlarına odaklandıklarını vurgulayan Gökhan Urun, “Bu ilçede yaşayan herkesin hayatına dokunacak işler yapmak istiyoruz. Sosyal belediyecilik bizim için sadece bir söylem değil, aynı zamanda sahada uyguladığımız bir ilke,” diyerek sözlerini tamamladı.