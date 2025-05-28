Hafik Cumhuriyet İlkokulu’nun ev sahipliğinde okul bahçesinde gerçekleştirilen şenlikte, geçmişten günümüze uzanan geleneksel çocuk oyunları canlandırıldı. Etkinliğe Hafik Kaymakamı Mürüvvet Yücel, Hafik Belediye Başkanvekili Muhammed Ali Özbek, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda veli katıldı.

Minikler gün boyunca sek sek, mendil kapmaca, ip atlama ve yakar top gibi unutulmaya yüz tutmuş oyunlarla doyasıya eğlenirken, şenlik katılımcılardan da tam not aldı.

Etkinliğin amacı; kültürel mirasın yaşatılması, çocuklara geleneksel oyunları tanıtmak ve sosyal etkileşimi artırmak olarak ifade edildi. Katılımcılar, bu tür organizasyonların çocukların fiziksel gelişimine katkı sunduğunu ve dijital bağımlılığın önüne geçmede önemli bir rol oynadığını belirtti.

Cumhuriyet İlkokulu yetkilileri, geleneksel oyunların yeni nesillere aktarılması için benzer etkinliklerin devam edeceğini vurguladı.