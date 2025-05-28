Başkent Ankara Meclisi, doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarını doğa harikası Nallıhan Kuş Cenneti’nde buluşturuyor. Fotoğrafçılığı teşvik etmek ve çevre bilincini artırmak amacıyla düzenlenen 8. Foto Safari, 31 Mayıs Cumartesi günü Nallıhan’da gerçekleştirilecek.

Nallıhan Kuş Cenneti, Kız Tepesi Tabiat Anıtı, Sarıçalı Dağı Milli Parkı ve Asarlık Tepeler Tabiat Anıtı gibi doğal zenginlikler, etkinliğe ev sahipliği yapacak alanlar arasında yer alıyor. Bu alanlar, Türkiye'nin en önemli koruma altındaki doğal yaşam bölgeleri arasında gösteriliyor.

Başkent Ankara Meclisi Yönetim Kurulu Başkanı ve 25, 26, 27. dönem Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, bölgenin doğa ve yaban hayatı açısından büyük öneme sahip olduğunu vurgulayarak, "Nallıhan'daki dört doğal alan, birbiriyle bütünleşen eşsiz güzellikler sunuyor. Bu değerleri korumak ve tanıtmak hepimizin ortak görevidir” dedi.

Foto Safari 31 Mayıs’ta Başlıyor

Foto Safari etkinliği 31 Mayıs Cumartesi günü saat 11.00’de Nallıhan Kuş Gözlem Merkezi’nde açılış töreniyle başlayacak. Etkinlik, Başkent Ankara Meclisi tarafından düzenlenirken; Doğa Koruma Vakfı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Nallıhan Kaymakamlığı ve Nallıhan Belediyesi destek veriyor.

“Fotoğraf Avcıları Rastgele…” sloganıyla düzenlenecek olan 8. Nallıhan Kuş Cenneti ve Korunan Alanlar Ulusal Fotoğraf Yarışması, 31 Mayıs - 15 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Katılımcılar yarışmaya, bu tarihler arasında çektikleri fotoğraflarla başvurabilecek.

Doğanın Renkleri İki Kategoride Yarışacak

Yarışma, sadece dijital (sayısal) renkli fotoğraflardan oluşacak şekilde iki kategoride düzenleniyor:

Karadan Kategori: Fotoğraf makinesiyle çekilen dijital renkli fotoğraflar

Havadan Kategori: Drone (insanlı ya da insansız hava aracı) ile çekilen renkli fotoğraflar

Katılımcılar her kategoriye en fazla 4’er fotoğrafla başvurabilecek. Yarışmaya gönderilecek karelerin, Nallıhan Kuş Cenneti, Kız Tepesi, Sarıçalı Dağı Milli Parkı ve Asarlık Tepeler Tabiat Anıtı sınırları içerisinde ya da bu bölgelerin dışından çekilmiş olması gerekiyor.

124 Bin TL Ödül Dağıtılacak

Yarışmada toplam 50 fotoğraf ödüllendirilecek. Her iki kategorinin birincilerine 15.000 TL para ödülü verilecek. Toplam ödül bütçesi ise 124 bin TL olarak açıklandı.

Yarışma sonuçları 23 Haziran 2025 tarihinde duyurulacak. Katılım şartnamesi ve başvuru detaylarına https://tfsfonayliyarismalar.org adresinden ulaşılabiliyor.